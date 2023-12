Yunnan Yuntianhua Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von Yunnan Yuntianhua liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 23 Prozent darunter, was einer Rendite von -31,67 Prozent entspricht. Dies stellt eine deutliche Abweichung dar. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche, die bei -8,32 Prozent liegt, schneidet Yunnan Yuntianhua mit einer Rendite von -31,67 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Yuntianhua liegt bei einem Niveau von 100, was zu einer Einstufung als "überkauft" und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 82,11 aufweist, deutet auf eine negative Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Kurs liegt Yunnan Yuntianhua mit 14,2 CNH derzeit um -12,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200) ergibt sich eine Distanz von -21,55 Prozent, was zu einer kurz- und langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Yunnan Yuntianhua eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während es keine positiven Diskussionen gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse und der Häufung von Verkaufssignalen wird Yunnan Yuntianhua insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.