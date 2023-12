Yunnan Xiyi Industry Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Jianshe Industry Yunnan verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,32 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite damit um 35,05 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,73 Prozent. In der Branche "Automatische Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 13,03 Prozent, wobei Jianshe Industry Yunnan aktuell 41,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jianshe Industry Yunnan liegt bei 23, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) als neutral angesehen wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jianshe Industry Yunnan mit 10,84 CNH derzeit -9,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -17 Prozent unter dem GD200. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Jianshe Industry Yunnan überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.