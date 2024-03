Yunnan Xiyi Industry Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Jianshe Industry Yunnan in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie ist ein Indikator dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Jianshe Industry Yunnan wurde deutlich weniger als üblich diskutiert, und es ist auch ein Rückgang der Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating insgesamt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Jianshe Industry Yunnan mit -34,97 Prozent mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -12,42 Prozent, und auch hier liegt Jianshe Industry Yunnan mit -22,55 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jianshe Industry Yunnan liegt bei 0 Prozent, was 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent auf. Daher erhält die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein "Schlecht"-Rating als eher unrentables Investment.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.