Yunnan Xiyi Industry Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf überkaufte Titel hin, während ein niedriger RSI auf überverkaufte Titel hinweist. Bei Jianshe Industry Yunnan wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 52,15 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 56,73 Punkten und erhält ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jianshe Industry Yunnan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,97 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -6,64 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jianshe Industry Yunnan bei 23,33, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird das Unternehmen als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Jianshe Industry Yunnan im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf den Ertrag.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für das Jianshe Industry Yunnan-Wertpapier basierend auf verschiedenen Analysekriterien.