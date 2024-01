Yunnan Xiyi Industry Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie Jianshe Industry Yunnan wird derzeit auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,33 liegt in etwa auf dem Branchendurchschnitt und zeigt, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Jianshe Industry Yunnan eine Performance von -16,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,24 Prozent gestiegen sind. Dadurch ergibt sich eine Underperformance von -28,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 6,11 Prozent deutlich niedriger. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienkurs-Performance.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine ungünstige Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Eine längerfristige Betrachtung zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein überwiegend negatives Bild für die Aktie von Jianshe Industry Yunnan, das durch ein "Schlecht"-Rating bestätigt wird.