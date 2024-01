Yunnan Xiyi Industry Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Stimmung an den Aktienmärkten kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Jianshe Industry Yunnan wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und die Mehrheit der Kommentare war positiv. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jianshe Industry Yunnan besprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Jianshe Industry Yunnan wurden über einen längeren Zeitraum gemessen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird Jianshe Industry Yunnan in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jianshe Industry Yunnan wird der 7-Tage-RSI auf 52,15 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 56,73 Punkte geschätzt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jianshe Industry Yunnan eine Performance von -16,47 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,88 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -30,36 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 22,92 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird Jianshe Industry Yunnan in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.