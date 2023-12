Yunnan Xiyi Industry Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Jianshe Industry Yunnan hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Underperformance von -40,95 Prozent darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Jianshe Industry Yunnan um 35,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Jianshe Industry Yunnan derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 13,17 CNH, während der Kurs der Aktie bei 12,36 CNH um -6,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,07 CNH, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktie von Jianshe Industry Yunnan wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jianshe Industry Yunnan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent in der "Automatische Komponenten"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.