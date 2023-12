Yunnan Xiyi Industry Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Jianshe Industry Yunnan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 13,19 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 13,01 CNH erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,36 Prozent liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 12,07 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +7,79 Prozent aufweist und als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich Jianshe Industry Yunnan in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jianshe Industry Yunnan ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Jianshe Industry Yunnan mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (1,49 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 1,49 Prozentpunkten.