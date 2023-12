Yunnan Xiyi Industry Aktie: Aus und vorbei!

Die Firma Jianshe Industry Yunnan hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Jianshe Industry Yunnan liegt bei 89,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 57,53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung und einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe unserer Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergab die Diskussion in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen über Jianshe Industry Yunnan hauptsächlich positiv gesprochen wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jianshe Industry Yunnan liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Grundlegende Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.