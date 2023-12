Yunnan Wenshan Electric Power Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von China Southern Power Grid Energy Storage wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für China Southern Power Grid Energy Storage die Einstufung: "Gut" in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Southern Power Grid Energy Storage auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,41 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,92 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,06 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,41 CNH, was einer Abweichung von +5,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Southern Power Grid Energy Storage zeigt ein Niveau von 70,97, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,11 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,94 Prozent erzielt, was 35,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -0,85 Prozent, wobei China Southern Power Grid Energy Storage derzeit 35,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.