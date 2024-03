Yunnan Wenshan Electric Power Aktie: Gigantischer Hammer!

China Southern Power Grid Energy Storage, ein chinesisches Unternehmen, wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurden 4 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,57 Prozent erzielt, was 31,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,3 Prozent, wobei China Southern Power Grid Energy Storage aktuell 31,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,19 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (9,98 CNH) um -2,06 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating aufgrund des über dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Insgesamt erhält die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.