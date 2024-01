Yunnan Wenshan Electric Power Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet, und es ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 9,23 CNH 16,7 Prozent unter dem GD200 von 11,08 CNH liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 9,59 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,75 Prozent beträgt. Die Kombination der beiden Werte ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der China Southern Power Grid Energy Storage.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv auf die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie ausgewirkt haben. Das aktuelle Stimmungsbild führt zu einer "Gut"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen der Kommunikation in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale aufgezeigt haben. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie eine Rendite von -35,94 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,06 Prozent, wobei die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie auch hier deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie zeigt einen Wert von 88,61, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen einen Wert von 56 auf, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Yunnan Wenshan Electric Power kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Yunnan Wenshan Electric Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yunnan Wenshan Electric Power-Analyse.

Yunnan Wenshan Electric Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...