Yunnan Water Investment Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Yunnan Water Investment weist mit einem KGV von 3,38 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche, der bei 11,28 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, da sich ein Abstand von 70 Prozent ergibt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Yunnan Water Investment beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -5,91 Prozent zur Branche erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Yunnan Water Investment eine Rendite von -25,71 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Wasserversorgungsbranche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,17 Prozent. Auch hier liegt Yunnan Water Investment mit 7,54 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Yunnan Water Investment beträgt 71,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yunnan Water Investment daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.