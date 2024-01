Yunnan Water Investment Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Water Investment liegt mit einem Wert von 3,38 deutlich unter dem Durchschnitt in der Wasserversorgungsbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Yunnan Water Investment zeigen keine eindeutigen Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Wasserversorgungsbranche hat Yunnan Water Investment in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,83 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Yunnan Water Investment-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Abstand vom GD200 und dem GD50, da er jeweils -11,11 Prozent und -4 Prozent beträgt.