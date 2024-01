Yunnan Water Investment Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild für die Yunnan Water Investment-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität blieb im letzten Monat unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Yunnan Water Investment-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,38 auf, was sie im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" als günstig erscheinen lässt. Der Durchschnitt der Branche liegt bei einem KGV von 11, was einem Abstand von 70 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Branchenvergleich weist die Yunnan Water Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,71 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Wasserversorgung"-Branche von -18,31 Prozent liegt die Aktie mit 7,41 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.