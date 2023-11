Yunnan Water Investment Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse von Yunnan Water Investment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,28 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,25 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz von -10,71 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,24 HKD, was einer positiven Abweichung von +4,17 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yunnan Water Investment wird als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yunnan Water Investment wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein insgesamt "Neutral"-Rating hin. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Yunnan Water Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,68 Prozent erzielt, was 13,82 Prozent unter dem Durchschnitt der Versorgungsunternehmen liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -11,85 Prozent, und Yunnan Water Investment liegt aktuell 13,82 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.