Yunnan Water Investment Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den vergangenen 12 Monaten hat Yunnan Water Investment eine Performance von -36,32 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -13,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche entspricht. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -23,08 Prozent, was bedeutet, dass Yunnan Water Investment um 13,23 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Water Investment-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 38, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (51,49) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Yunnan Water Investment somit eine "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Aktie neutral eingestuft werden muss. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen rund um Yunnan Water Investment waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es wurden auch keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält Yunnan Water Investment auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass Yunnan Water Investment aktuell als neutral eingestuft werden muss, sowohl hinsichtlich der Performance im Branchen- und Sektorvergleich als auch basierend auf dem Relative Strength Index und der Stimmung der Anleger in den sozialen Medien.