Yunnan Water Investment Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Yunnan Water Investment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,38 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 11,28, was einer Abweichung von 70 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass Yunnan Water Investment eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie derzeit überkauft, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 71,43 Punkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat Yunnan Water Investment in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,71 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Yunnan Water Investment, wobei sie in der fundamentalen Analyse gut abschneidet, aber in den anderen Bereichen eher neutral oder schlecht bewertet wird.