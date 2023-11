Yunnan Tourism Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Aktienbewertung, da sie anhand verschiedener Indikatoren den aktuellen Trend eines Wertpapiers aufzeigt. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier sowohl für den 50- als auch für den 200-Tages-Zeitraum betrachtet wird. Bei der Yunnan Tourism-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 6,5 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,65 CNH deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -13,08 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Yunnan Tourism somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 5,71 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs (-1,05 Prozent) liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser Basis. Insgesamt wird Yunnan Tourism also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Zusätzlich zur technischen Analyse kann auch das Sentiment und der Buzz rund um eine Aktie betrachtet werden. Hierzu wird die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Für Yunnan Tourism zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit auch in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen indiziert. Der RSI der Yunnan Tourism liegt bei 57,14, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie also ebenfalls die Einstufung "Neutral" vergeben.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Bei Yunnan Tourism waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Yunnan Tourism auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.