Yunnan Tourism Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Dividendenrendite von Yunnan Tourism beträgt derzeit 0 Prozent, gemessen am aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,38 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Yunnan Tourism mit einem aktuellen Wert von 44,56 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Damit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) von Yunnan Tourism liegt bei 49,33, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yunnan Tourism besonders positiv diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.