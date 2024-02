Yunnan Tourism Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Yunnan Tourism hat in den letzten Monaten gemischte Signale gezeigt. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was insgesamt zu einer schlechten Einschätzung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 5,98 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,9 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,06 Prozent und einer schlechten Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 5,43 CNH, was zu einem Abstand von -9,76 Prozent führt und damit ebenfalls als schlecht bewertet wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Yunnan Tourism derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,21%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Yunnan Tourism in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um -15,28 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,34 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Yunnan Tourism um 17,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.