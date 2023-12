Yunnan Tourism Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Tourism liegt bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Hotels, Restaurants und Freizeit auf ähnlichem Niveau liegt. Gemäß fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, weder über- noch unterbewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet Yunnan Tourism mit 0 % einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt von 0,85 Prozentpunkten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yunnan Tourism-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,44 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,6 CNH liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 5,63 CNH, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen weniger häufig besprochen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Yunnan Tourism-Aktie basierend auf fundamentaler, Dividenden-, technischer Analyse sowie Sentiment und Buzz ein "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating.