Yunnan Tourism Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenpolitik von Yunnan Tourismus weist nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit aus. Der Unterschied beträgt lediglich 0,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0,85 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Yunnan Tourismus diskutiert. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Yunnan Tourismus mit -10,77 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Yunnan Tourismus mit 9,67 Prozent deutlich darunter, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Tourismus liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" als ähnlich einzustufen ist. Aus fundamentalen Kriterien ist Yunnan Tourismus weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.