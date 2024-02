Yunnan Tin Aktie: Was war das denn?

Das chinesische Unternehmen Yunnan Tin hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung eine niedrigere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau erhalten. Mit einer Dividende von 0,83 % liegt Yunnan Tin 1,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Yunnan Tin eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral und weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Materialien" hat die Aktie von Yunnan Tin im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,88 Prozent erzielt, was 0,82 Prozent über dem Durchschnitt von -24,7 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Tin liegt mit einem Wert von 18,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.