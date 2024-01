Yunnan Tin Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Yunnan Tin hat im letzten Jahr eine Rendite von 2,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Überrendite von 9,39 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -6,63 Prozent, und Yunnan Tin liegt derzeit um 9,39 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yunnan Tin-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Reaktionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen Handelssignale eine negative Einschätzung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yunnan Tin mit 0,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Diese verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Bewertungen in Bezug auf die Leistung der Yunnan Tin-Aktie, wobei die Überrendite und positive Stimmung der Anleger positiv hervorgehoben werden, während die Dividendenpolitik und Handelssignale zu einer eher negativen Einschätzung führen.