Yunnan Nantian Electronics Information, tut es schon wieder!

Die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,25 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 14,76 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -19,12 Prozent und führt zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 16,15 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -8,61 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Schlecht“-Rating.

In Bezug auf die weichen Faktoren ist die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Yunnan Nantian Electronics Information in den letzten Monaten gestiegen. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt „Gut“-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion über das Unternehmen. Dadurch ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine „Gut“-Einschätzung.