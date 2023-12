Yunnan Nantian Electronics Information Aktie: Das ist ein Hammer

Die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 18,94 CNH bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,51 CNH, was einem Unterschied von -12,83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 16,7 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,14 Prozent) lag. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 32, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 51,27 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.

Die Diskussionen in sozialen Medien zu Yunnan Nantian Electronics Information deuten auf eine gemischte Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 44,8 liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 0. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.