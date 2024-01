Yunnan Nantian Electronics Information Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Yunnan Nantian Electronics Information betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 94,31 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 70,43 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis beträgt für die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie aktuell 18,12 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,98 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 16,03 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Yunnan Nantian Electronics Information-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating bewertet.