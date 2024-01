Yunnan Luoping Zinc and Electricity Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Luoping Zinc & Electricity liegt mit einem Wert von 82,64 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) aktuell einen Wert von 23,81 aufweist, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die RSI damit eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Yunnan Luoping Zinc & Electricity im letzten Jahr eine Rendite von 5,81 Prozent erzielt, was 12,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 %, was 1,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.