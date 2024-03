Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,42 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,31 CNH weicht um -8,94 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 10,63 CNH, was eine Abweichung von +6,4 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt. Hierdurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 23,26, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Hierdurch lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,06 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial-Aktie eine Rendite von -11,25 Prozent erzielt, was 13,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.