Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 12,47 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 11,6 CNH weicht davon um -6,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,55 CNH), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,95 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial 957. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist dies weder unter- noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial-Aktie eine Rendite von 7,17 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -21,33 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 28,5 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.