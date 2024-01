Yunnan Jianzhijia Health-Chain Aktie: Das kann keiner glauben

Die Yunnan Jianzhijia Health Chain-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 64 CNH und der Aktienkurs bei 61,08 CNH, was einer Differenz von -4,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 58,26 CNH, was einer Differenz von +4,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yunnan Jianzhijia Health Chain liegt bei 31,21, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung in Bezug auf die Yunnan Jianzhijia Health Chain-Aktie. Positive Themen dominierten die Diskussionen der letzten beiden Wochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.