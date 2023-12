Yunnan Jianzhijia Health-Chain Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Yunnan Jianzhijia Health Chain-Aktie zeigt gemischte Signale aus der technischen Analyse. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 65,79 CNH mit dem aktuellen Kurs von 59,54 CNH, ergibt sich eine Abweichung von -9,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,59 Prozent). In diesem Fall ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Yunnan Jianzhijia Health Chain-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (37,53) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe führt dies zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wodurch ein "Neutral"-Rating zustande kommt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Yunnan Jianzhijia Health Chain-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und an insgesamt einem Tag neutral. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Yunnan Jianzhijia Health Chain auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.