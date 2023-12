Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Yixintang Pharmaceutical hat in den letzten Tagen einen Kurs von 23,73 CNH erreicht, was einer Abweichung von +1,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -11,75 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich, dass die Yixintang Pharmaceutical mit einer Rendite von -30,75 Prozent mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,02 Prozent, wobei die Yixintang Pharmaceutical mit 26,73 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Yixintang Pharmaceutical beträgt derzeit 1, was einer positiven Differenz von +0,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Yixintang Pharmaceutical von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet Einblicke in die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Yixintang Pharmaceutical liegt bei 80,57, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".