Yunnan Energy Investment Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Yunnan Energy Investment hat ein KGV von 20,1, was dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Yunnan Energy Investment-Aktie derzeit um -0,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Energy Investment-Aktie zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist, basierend auf den RSI-Werten der letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen ein "Neutral"-Rating vergeben. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Yunnan Energy Investment-Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Yunnan Energy Investment war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anlegerbewertung für das Anleger-Sentiment ist daher "Gut".