Yunnan Energy Investment Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Yunnan Energy Investment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,65 CNH erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 9,37 CNH, was einem Unterschied von -12,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,68 CNH, und der letzte Schlusskurs war in der Nähe dieses Durchschnitts (-3,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen im Internet wurde bei Yunnan Energy Investment eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung festgestellt. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugewiesen.

Der Aktienkurs von Yunnan Energy Investment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,04 Prozent, was eine Underperformance von -9,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche als auch zum "Verbrauchsgüter"-Sektor erhielt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Energy Investment bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ähnlich ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.