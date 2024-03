Yunnan Energy International Aktie: Das ist erstaunlich

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Yunnan Energy-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger, dass das Interesse an der Aktie weder signifikant gestiegen noch gesunken ist, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yunnan Energy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 59,09) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Yunnan Energy-Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet, da sie aktuell -2,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, während die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +26,83 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein neutrales Rating für die Yunnan Energy-Aktie, basierend auf dem Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.