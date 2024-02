Yunnan Energy International Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Yunnan Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,81 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,3 HKD, was einem Unterschied von +60,49 Prozent entspricht. Aufgrund dieses positiven Trends wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen (+35,42 Prozent bzw. +60,49 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Yunnan Energy-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Yunnan Energy-Aktie derzeit mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 15 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Beide Werte führen zu einer positiven Einstufung der Aktie im Hinblick auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderungen rund um die Yunnan Energy-Aktie im Durchschnitt liegen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Yunnan Energy-Aktie aus der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment und die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz neutral ausfallen.