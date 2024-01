Yunnan Energy International Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Yunnan Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 0 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI-Wert liegt bei 0, was erneut auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating für den RSI25 ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Yunnan Energy basierend auf dem RSI.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Nach Untersuchungen zu Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Yunnan Energy basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild sowie der Rate der Stimmungsänderung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Yunnan Energy-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt in einem Aufwärtstrend befindet. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Yunnan Energy ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.