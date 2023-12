Yunnan Chuangxin New Material Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie des Unternehmens Yunnan Energy New Material schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 1,59 Prozentpunkte (0,32 % gegenüber 1,91 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yunnan Energy New Material ist überwiegend negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem kritische Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen über die Aktie von Yunnan Energy New Material. Daher wird dieser Faktor als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Yunnan Energy New Material im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,7 Prozent erzielt, was 47,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -7,99 Prozent, und das Unternehmen liegt auch hier 47,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.