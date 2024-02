Yunnan Chuangxin New Material Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Yunnan Energy New Material hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -72,35 Prozent erzielt, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -24,7 Prozent aufweist, liegt Yunnan Energy New Material mit 47,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Yunnan Energy New Material überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für die Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Änderung der Stimmung können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für Yunnan Energy New Material wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Somit wird dem langfristigen Stimmungsbild der Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung zugeordnet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yunnan Energy New Material liegt aktuell bei 29,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält das Wertpapier von Yunnan Energy New Material somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.