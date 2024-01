Yunnan Chuangxin New Material Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Yunnan Energy New Material wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yunnan Energy New Material-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yunnan Energy New Material eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Yunnan Energy New Material festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Yunnan Energy New Material positive Auffälligkeiten registriert wurden, erhält dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Yunnan Energy New Material daher für diese Stufe ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 83,4 CNH für den Schlusskurs der Yunnan Energy New Material-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 56,82 CNH, was einer Differenz von -31,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,79 Prozent) eine negative Entwicklung und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt gibt es für die einfache Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung für Yunnan Energy New Material.

In fundamentalen Kriterien weist Yunnan Energy New Material derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,09 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Behälter & Verpackung" verzeichnet einen Wert von 0. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Yunnan Energy New Material gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die technische Analyse und die fundamentalen Kriterien erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.