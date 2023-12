Yunnan Chuangxin New Material Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Yunnan Energy New Material liegt bei 94,06, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 84,3, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Energy New Material bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yunnan Energy New Material-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unter den entsprechenden Werten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Yunnan Energy New Material zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine negative Tendenz. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Yunnan Energy New Material-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.