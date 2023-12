Yunnan Chuangxin New Material Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Yunnan Energy New Material liegt bei 18,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Yunnan Energy New Material beträgt 0,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,92 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,7 Prozent erzielt, was 47,4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.