Yunnan Baiyao Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei könnten überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Yunnan Baiyao liegt der RSI7 aktuell bei 6,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Yunnan Baiyao weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent liegt Yunnan Baiyao 1,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Diese hohe Rendite macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte Yunnan Baiyao eine Performance von -9,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0,34 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -10,26 Prozent im Branchenvergleich und einer mittleren Rendite von -1,87 Prozent im "Gesundheitspflege"-Sektor, bei der Yunnan Baiyao 8,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass gleich viele positive wie negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt erhält Yunnan Baiyao daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.