Yunnan Baiyao Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Yunnan Baiyao diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Yunnan Baiyao gesprochen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, mit neun Signalen insgesamt (6 Schlecht, 3 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Yunnan Baiyao mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,21 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Yunnan Baiyao liegt derzeit bei 3,17 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,47 Prozentpunkten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yunnan Baiyao bei 51,37 CNH, während der aktuelle Kurs bei 50,62 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 49,46 CNH, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Dividende. In der technischen Analyse wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.