Yunnan Baiyao Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Yunnan Baiyao liegt bei 92,46, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67 für die Yunnan Baiyao, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Yunnan Baiyao beträgt 3,1 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,46 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Yunnan Baiyao eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Yunnan Baiyao derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 53,27 CNH, während der Kurs der Aktie bei 46,79 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,16 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,38 CNH, was einer Abweichung von -7,13 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher das Rating "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Yunnan Baiyao ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.