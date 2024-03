Yunnan Baiyao Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Mit einer Dividendenrendite von 3,17 Prozent übertrifft Yunnan Baiyao den Branchendurchschnitt um 1,46 Prozent. Die Branche "Arzneimittel" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent auf. Daher wird die Aktie im Vergleich als eine lukrative Investition angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Yunnan Baiyao in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,85 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang von -15,49 Prozent, was bedeutet, dass Yunnan Baiyao eine Outperformance von +13,64 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor zeigte eine mittlere Rendite von -17,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Yunnan Baiyao 15,72 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen standen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yunnan Baiyao gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 4 "Schlecht"-Signale (bei 3 "Gut"-Signale) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Baiyao liegt bei einem Wert von 19. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Yunnan Baiyao weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.