Yunnan Baiyao Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse von Yunnan Baiyao wurde von unseren Analysten durchgeführt, wobei sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt wurden. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen wurden als neutral bewertet, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft. Darüber hinaus ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine neutrale Bewertung, basierend auf sechs konkret berechneten Signalen.

In Bezug auf die Dividende weist Yunnan Baiyao eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent auf, was 1,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 1 Prozent in der Branche "Arzneimittel".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert, wobei eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Yunnan Baiyao um mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten, liegt die Aktie deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Yunnan Baiyao in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.