Yunnan Aluminium Aktie: Das wird teuer!

In den letzten zwei Wochen wurden Yunnan Aluminium von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenpolitik von Yunnan Aluminium weist nur eine geringfügig niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt lediglich 0,74 Prozentpunkte (1,18 % gegenüber 1,91 %), weshalb die Einstufung in diesem Bereich als "Neutral" erfolgt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) der Yunnan Aluminium-Aktie zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 77 aufweist, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 69,47, was darauf schließen lässt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Yunnan Aluminium.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Yunnan Aluminium in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,38 Prozent erzielt, da die Aktie lediglich um -2,86 Prozent gefallen ist, während der Durchschnitt der Branche bei -8,24 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Yunnan Aluminium um 5,38 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.